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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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4 в 1: где в Барнауле сконцентрированы мировые бренды

, ИА "Амител"
АЕМ Холдинг – единственный официальный дилер Toyota, Lexus, Volkswagen, Audi в Алтайском крае – создает стандарты качества

История холдинга началась в 2006 году с получения статуса официального дилера Volkswagen. В августе 2011 года компания стала официальным дилером Audi. В 2018 году АЕМ Холдинг стал единственным официальным дилером автомобилей Toyota и Lexus в Алтайском крае.

В данный момент ведется строительство современного автоцентра "Toyota Lexus Барнаул" по адресу: Павловский тракт, 164а. Автоцентр площадью более 6000 кв.м станет одним из самых крупных в краевой столице. Открытие запланировано на первый квартал 2020 года.

АЕМ Холдинг популярен у покупателей по ряду причин:

  • более 200 автомобилей в наличии;
  • весь модельный ряд доступен для тест-драйва;
  • свой парк подменных автомобилей;
  • высокое качество сборки автомобилей;
  • большой выбор комплектаций;
  • гарантии на автомобили до пяти лет;
  • адаптация к российским условиям.

На сегодняшний день дилерские центры АЕМ Холдинга предоставляют весь спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей. Здесь индивидуально работают с каждым клиентом на всех этапах приобретения и обслуживания личного или корпоративного транспорта.

В дилерских центрах АЕМ доступен широкий перечень дополнительных услуг, которые помогут сделать покупку автомобиля максимально удобной и комфортной:

  • кредитование;
  • страхование;
  • лизинг;
  • trade-in;
  • оригинальные запчасти и аксессуары;
  • дополнительное оборудование.
 

Сервисные центры АЕМ холдинга оснащены самым современным оборудованием, что позволяет проводить все необходимые работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Качество выполненных работ в сервисных центрах АЕМ подтверждено соответствующими сертификатами, высокой квалификацией персонала и многочисленными положительными отзывами клиентов.

Сотрудничество с АЕМ Холдингом – это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех, а самое главное – это довольные клиенты, которые доверяют АЕМ покупку и обслуживание автомобилей своей мечты.

Ждем всех в автосалонах АЕМ!

АЕМ Холдинг
Адреса автосалонов
TOYOTA, VOLKSWAGEN: г. Барнаул, ул. Попова 165
Телефон: 8 (3852) 23-23-23, 8 (3852) 23-00-00
LEXUS, AUDI: г. Барнаул, Павловский тракт, 164
Телефон: 8 (3852) 23-22-22, 8 (3852) 29-00-00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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