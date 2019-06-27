История холдинга началась в 2006 году с получения статуса официального дилера Volkswagen. В августе 2011 года компания стала официальным дилером Audi. В 2018 году АЕМ Холдинг стал единственным официальным дилером автомобилей Toyota и Lexus в Алтайском крае.
В данный момент ведется строительство современного автоцентра "Toyota Lexus Барнаул" по адресу: Павловский тракт, 164а. Автоцентр площадью более 6000 кв.м станет одним из самых крупных в краевой столице. Открытие запланировано на первый квартал 2020 года.
АЕМ Холдинг популярен у покупателей по ряду причин:
- более 200 автомобилей в наличии;
- весь модельный ряд доступен для тест-драйва;
- свой парк подменных автомобилей;
- высокое качество сборки автомобилей;
- большой выбор комплектаций;
- гарантии на автомобили до пяти лет;
- адаптация к российским условиям.
На сегодняшний день дилерские центры АЕМ Холдинга предоставляют весь спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей. Здесь индивидуально работают с каждым клиентом на всех этапах приобретения и обслуживания личного или корпоративного транспорта.
В дилерских центрах АЕМ доступен широкий перечень дополнительных услуг, которые помогут сделать покупку автомобиля максимально удобной и комфортной:
- кредитование;
- страхование;
- лизинг;
- trade-in;
- оригинальные запчасти и аксессуары;
- дополнительное оборудование.
Сервисные центры АЕМ холдинга оснащены самым современным оборудованием, что позволяет проводить все необходимые работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Качество выполненных работ в сервисных центрах АЕМ подтверждено соответствующими сертификатами, высокой квалификацией персонала и многочисленными положительными отзывами клиентов.
Сотрудничество с АЕМ Холдингом – это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех, а самое главное – это довольные клиенты, которые доверяют АЕМ покупку и обслуживание автомобилей своей мечты.
Ждем всех в автосалонах АЕМ!
АЕМ Холдинг
Адреса автосалонов
TOYOTA, VOLKSWAGEN: г. Барнаул, ул. Попова 165
Телефон: 8 (3852) 23-23-23, 8 (3852) 23-00-00
LEXUS, AUDI: г. Барнаул, Павловский тракт, 164
Телефон: 8 (3852) 23-22-22, 8 (3852) 29-00-00