Водитель такси в Барнауле стал жертвой мошенника, который от имени пассажира попросил пополнить счет телефона.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в приложении шоферу поступил заказ на поездку.
"Вскоре на номер автомобилиста позвонил неизвестный мужчина и попросил по пути к назначенному адресу пополнить счет мобильного телефона, заверив, что рассчитается в ходе поездки. Потерпевший поверил потенциальному клиенту и выполнил его просьбу, пополнив счет мобильного телефона незнакомца на сумму около 3000 рублей", – уточняют в полиции.
Когда водитель прибыл по указанному адресу, пассажиров он так и не дождался. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
ну уж эти то ушлые насквозь !
совсем бабло рассудок затмило