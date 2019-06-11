С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Речь идет о всех транспортных средствах, в которых больше восьми посадочных мест. Следовательно, это касается и автобусов.
Также под ограничение попадают грузовики с манипуляторами, рефрижераторы и самосвалы.
Ввоз легковых автомобилей с правым расположением руля не запретят, однако значительно усложнят их регистрацию на территории РФ.
Каждый такой автомобиль должен будет пройти индивидуальную сертификацию, итогом которой станет выдача либо отказ в выдаче свидетельства о безопасности конструкции машины.
Примечательно, что аналогичную сертификацию будут проходить и автомобили, подвергшиеся тюнингу.
Комментарии
Т.е. на Дальнем Востоке и раньше то делать особо нечего было, а теперь и подавно.