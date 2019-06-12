Житель Новосибирска "подкинул" взятку сотрудникам ГИБДД на Алтае

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя города Новосибирска, который обвиняется в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, сообщает региональный СК.
"В мае 2019 года на территории Тальменского района в ходе проверки документов у водителя остановленного сотрудниками ГИБДД автомобиля выявлен факт управления транспортным средством без полиса обязательного страхования гражданской ответственности, что влечет административное наказание", — говорится в сообщении ведомства.
За несоставление сотрудниками полиции административного протокола, мужчина попытался дать им взятку в виде денег, положив их в сумку, находившуюся в служебном автомобиле.
Впрочем, довести свой умысел до конца мужчине не удалось, так как сотрудники ГИБДД от денег отказались.
Уголовное дело направлено в суд.
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