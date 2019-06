Странные сообщения были удалены из аккаунта Медведева в Twitter

Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter были удалены два странных сообщения, которые накануне были замечены там подписчиками, пишет "Газета.ru".

Записи были размещены в ответ на публикацию посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади.

Первое сообщение было следующего содержания: "Vk mho cucumber uovunpniophvoui".

Второе сообщение выглядело так: "Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi".

В пресс-службе Медведева уточнили, что неизвестные взломали аккаунт премьера. Как отмечается, контроль над аккаунтом уже восстановлен.