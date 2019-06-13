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Путин уволил двух генералов из-за дела Голунова

, ИА "Амител"
Генералы были начальниками полицейских, которые принимали участие в деле Голунова
Путин освободил от должности двух генералов после скандала с делом журналиста Ивана Голунова / Фото: theins.ru

Путин освободил от должности двух генералов после скандала с делом журналиста Ивана Голунова / Фото: theins.ru

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июня, освободил от должности двух генералов после скандала с делом журналиста Ивана Голунова, сообщается на сайте Кремля.

"Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича – начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве;

генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича – начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве", – говорится в тексте указа.

Указанные генералы были начальниками полицейских, которые принимали участие в деле журналиста. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев принял решение освободить их от занимаемых должностей. Сами сотрудники, занимавшиеся задержанием Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что на наркотиках обнаружены ДНК нескольких человек. Отпечатков самого журналиста на пакетиках, в которых хранились запрещенные вещества, не нашли. Сам Голунов изначально заявлял, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции, а за две недели до этого он начал получать угрозы.

Голунов был задержан 6 июня. Вечером 8 июня он был отправлен под домашний арест. 11 июня МВД России приняло решение закрыть уголовное дело.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.06.2019 18:14
- гость -

Показуха! Генералы то в тут при чём? Началась борьба за сферы влияния?

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13.06.2019 18:23
Павсекакий

Да потому что простое дело им поручили, а они не справились. Что же, президент должен лично генералов учить, как отправлять на нары тех, кто мешает путинской "элите" пилить бюджетное бабло?

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