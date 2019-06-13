Женщины получат больше рабочих мест в эпоху автоматизации

Стремительное развитие новых технологий не оставит в будущем женщин без работы, а даст им миллионы новых рабочих мест, сообщает телеканал "360" со ссылкой на доклад McKinsey Global Institute (MGI).
Ранее ученые предостерегали, что автоматизация и цифровизация лишит рабочих мест миллионы женщин во всем мире. Это утверждение опровергли специалисты, которые выяснили, что благодаря новым технологиям к 2030 году в мире появится 171 млн дополнительных рабочих мест для женщин. Это количество превышает показатели дополнительных рабочих мест для мужчин, которые появятся на рынке в ближайшее десятилетие.
Рост занятости среди женщин эксперты MGI связывают со стремительным развитием здравоохранения. В этом секторе традиционно занято большее их количество.
Одна из важнейших трудностей, с которой столкнутся соискатели в будущем — это нехватка новых знаний. Преодолеть этот барьер можно будет записавшись на курсы повышения квалификации.
По данным MGI, более 40 млн женщин нужно будет овладеть новыми умениями и сформировать навыки, которые позволят им повысить производительность своего труда и, следовательно, больше зарабатывать.
До 2030 года около 58% дополнительных вакансий для женщин появятся на рынке. Больше всего новых рабочих мест будет сформировано в здравоохранении, соцобеспечении и торговле.
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