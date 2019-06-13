Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев принес извинения за инцидент, произошедший в аэропорту Внуково, передает ТАСС.
Поведение футболиста, который отправлялся обратно в Санкт-Петербурга после своего отъезда в национальную сборную на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с командами Сан-Марино и Кипра, где участия не принял, осудили в его клубе. Так, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил намерение провести с вратарем профилактическую беседу, а также не исключил вероятность штрафа.
Инцидент произошел 12 июня в московском аэропорту Внуково. Сообщалось, что Лунев попал на борт, следовавшим рейсом из Москвы в Санкт-Петербург, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сам спортсмен вел себя вызывающе и на его поведение обратили внимание сотрудники аэропорта, отказавшие в посадке. В ответ на это, как утверждают работники авиакомпании, 27-летний голкипер оскорбил их, используя нецензурную лексику.
Лунев был задержан правоохранительными органами, после чего был оформлен протокол об административном нарушении. У футболиста после забора крови был обнаружен алкоголь в количестве 0,77 промилле, а сам вратарь был оштрафован на 1 тысячу рублей.
"Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо", — раскаялся Лунев.
Вместе с тем футболист подчеркнул, что произошедший инцидент не заслуживает повышенного внимания со стороны общественности и СМИ.
"Мы никого не трогали, никому не мешали, никакого барагоза — то, что там пишут, — ничего такого не было. Это все бред просто какой-то. То, что я прочитал, это… Ну, смешно, блин! Смешно и ужасает, если честно. Наши журналисты — уникальные люди", — отметил Лунев.
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