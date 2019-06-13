Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, как необходимо стимулировать российские семьи, чтобы они начали рожать много детей.
"Повышение рождаемости — одна из стратегических задач нашей страны. Какие стимулы нужны молодежи, чтобы создавать многодетные семьи?" — задался вопросом Жириновский.
"Во-первых, бесплатное жилье. Пусть это будет дешевая жилплощадь, пусть даже в общежитии. Но если молодая семья рожает ребенка — дайте им комнату. За второго — две. За третьего — три. Чтобы всем было понятно: за трех детей дают трехкомнатное жилье", — начал отвечать Жириновский на свой вопрос.
Во-вторых, по его мнению, необходима отсрочка от армии для мужчин: "Один ребенок — два года отсрочки, второй — три года. Если вообще не хочешь проходить военную службу — три свидетельства о рождении показывай, тебя освободят от призыва. Такие парни найдутся. Они предпочтут отцовство военной службе".
В-третьих, как отметил лидер ЛДПР, семьям нужны солидные пособия от государства: "Если женщина малоимущая — дайте ей талоны, чтобы могла хорошо питаться во время беременности. В магазинах остаются не распроданными тонны продуктов. Зачем дожидаться, пока у них истечет срок годности? Лучше отдать еду тем, кто в ней нуждается".
Также нужны пособия по уходу за родившимся ребенком. "Когда зарплаты небольшие, на работу вынуждены ходить оба родителя. А в детских садах не хватает мест. Семьям, которые не могут устроить детей в садик, нужно выплачивать дополнительные деньги. За 50 тысяч рублей они смогут нанять няню", — заключил Жириновский.
Комментарии