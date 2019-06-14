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Стоматологическое отделение АГМУ принимает пациентов бесплатно – по полису ОМС

, ИА "Амител"
13 июня состоялось торжественное открытие подразделения
Фото: пресс-служба АГМУ

Фото: пресс-служба АГМУ

Стоматологическое отделение открылось при консультативно-диагностическом центре Алтайского государственного медицинского университета 13 июня. Получить стоматологическую помощь здесь можно бесплатно – по полису ОМС (обязательного медицинского страхования, – прим. ред.). О том, какие услуги оказывают в стоматологическом отделении АГМУ, и почему это важно для повышения качества образования будущих стоматологов, – в материале Amic.ru.

Принимает всех желающих

К открытию стоматологического отделения АГМУ шел в течение года. Потребовался капитальный ремонт третьего этажа консультативно-диагностического центра на пр. Ленина, 40, помещения приводили в соответствие с жесткими санитарными нормами. Вуз вложил в проект порядка 20 млн рублей. Отделение успешно прошло проверки надзорных ведомств и получило лицензию на осуществление медицинской деятельности. Теперь стоматологическую помощь здесь можно получить по полису ОМС.

"Мы оказываем услуги терапевтического характера: лечение, профессиональная гигиена полости рта, снятие зубных отложений, профилактические мероприятия для взрослого населения с 18 лет, – рассказала главный врач стоматологической поликлиники Татьяна Шарапова. – В качестве ассистентов здесь работают ординаторы, студенты старших курсов. Они, отрабатывая практические навыки, проводят профилактические мероприятия, объясняют пациентам, как необходимо чистить зубы, ухаживать за полостью рта, дают рекомендации. Мы принимаем всех желающих с 18 лет, оборудование позволяет это сделать, в отделении установлено 12 кресел".

Есть здесь и уникальный аппарат, который позволяет проводить онкоскрининг. Доктор надевает очки с желтыми линзами и светит специальным прибором в ротовую полость.

"Здоровые ткани светятся нежно-зеленым светом. Там, где есть бактериальные отложения, налет, плотные зубные отложения, мы видим красное свечение", – рассказывает заведующая кафедрой терапевтической стоматологии, декан стоматологического факультета Светлана Токмакова.

В подвале установлен рентген-аппарат, который способен направлять снимки напрямую в кабинет врача. Специалисты говорят, что это очень удобно.

Помощь по ОМС

Светлана Токмакова рассказала, что самыми распространенными заболеваниями полости рта в Барнауле являются кариес (он есть у большинства пациентов, пришедших на консультативный прием), а также заболевания десен (у молодых – гингивит, у пожилых – пародонтит). Поражение слизистых встречается реже, но требует комплексного подхода и длительного наблюдения. По словам врача, раз в полгода каждый человек должен проходить плановый профилактический осмотр у стоматолога и делать профессиональную чистку для удаления зубного камня и мягких отложений.

"По полису ОМС доступна профессиональная чистка, лечение кариеса, пульпита, заболеваний периодонта, консультации в рамках терапевтической помощи, рекомендации по профилактике, реминерализирующая терапия и т.п. Это огромный перечень услуг", – говорит Светлана Токмакова.

Пациенты говорят, что попасть на прием в стоматологическое отделение достаточно просто. "Я позвонила и попросила записать меня на конкретное время, в 11:30 часов, – рассказала пациентка Наталья Смолина. – Записали без проблем, оформили тоже быстро, потребовался только полис, паспорт и СНИЛС".

Хорошая база для студентов

Открывая отделение, ректор АГМУ Игорь Салдан рассказал, почему было принято решение об открытии отделения.

"Во-первых, высока потребность населения в стоматологических услугах, особенно среди пожилого населения. Во-вторых, на стоматологическом факультете растет количество обучающихся: их было 50, теперь 150 человек. На эту специальность идут лучшие студенты, здесь самый высокий проходной балл. Открытие отделения позволить одновременно оказывать медицинскую стоматологическую помощь (здесь работают профессионалы – заведующие кафедрами, профессора) и обучать ординаторов и аспирантов", – сказал ректор.

Главный врач краевой стоматологической поликлиники, главный внештатный стоматолог Алтайского края Олег Ковалев, который присутствовал на открытии отделения, подчеркнул значимость расширения клинической базы.

"Стоматология является одной из массовых дисциплин, потребность во врачах-стоматологах остается высокой, – сказал он. – Новое подразделение не только выполняет социально значимую функцию оказания медпомощи в рамках системы ОМС, но и позволяет расширить клиническую базу для будущих выпускников вуза. Ассистируя на приеме у своих преподавателей, они смогут постигать более сложные случаи. В последующем это позволит им пройти более быструю адаптацию в практическом здравоохранении. Я полагаю, что с открытием данного подразделения будет значительно повышаться качество образования, а также качество оказания медицинских услуг".

Записаться на прием можно по телефону 56-68-80 (спросить стоматологическое отделение). Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 40, 3 этаж (вход через консультативно-диагностический центр АГМУ).

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

14.06.2019 10:49
- гость -

здесь работают ординаторы, студенты старших курсов. Они, отрабатывая практические навыки, проводят профилактические мероприятия

Руку набивают.

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