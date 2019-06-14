Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) поддержала идею "Роснано" инвестировать пенсионные накопления россиян в ветряные электростанции, сообщает газета "Известия".
Инвестирование в экологичную энергетику считается достаточно перспективным, так как это может решить проблему дефицита электричества в удаленных уголках России, улучшить экологию и разгрузить атомные и угольные электростанции.
Например, в странах Евросоюза доля возобновляемых источников энергии в 2018 году превысила 32%, из них 12% – это ветряная генерация и 4% – солнечная.
В то же самое время глава АНПФ Сергей Беляков сообщает о том, что для таких инвестиций имеется несколько препятствий.
Так, фонд развития ветроэнергетики, основанный "Роснано", имеет правовую форму "инвестиционное товарищество".
А текущее законодательство ограничивает вложения накоплений будущих пенсионеров для участия в инвестиционных товариществах.
Однако, судя по всему, вскоре это ограничение могут снять. По информации издания, ЦБ уже разработал проект документа, который предлагает расширить состав активов для инвестирования пенсионных резервов. В том числе дать частным фондам возможность вкладываться в доли общего имущества товариществ.
Комментарии
ВИЭ это попил, кроме отдаленных труднодоступных районов, где очень дорого строить нормальную генерацию и где используется дизельные ЭС. ( В горном алтае себестоимость э/энергии с СЭС - 16р квт*ч, что в 4-5 раз дороже традиционной). Сама по себе альтернативная энергетика дороже традиционной в разы и хуже по экологичности в 2-2,5 раза, окупаемость бесконечна.. Будущее Европы - газ, Сибири - уголь, только не надо душить уголь и газ налогами и ставить нормальные фильтры.