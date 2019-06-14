Мексиканская актриса Эдит Гонсалес ушла из жизни в возрасте 54 лет, сообщает РБК.
Она 13 июня скончалась в медицинском учреждении Мехико. Причина смерти пока не называется.
Известно, что последние три года она боролась с раком яичников. О своем диагнозе она рассказала в 2016 году в Instagram.
Актриса родилась в 1964 году в Монтеррее, принимала участие в телесъемках с самого детства.
Широкую известность получила после съемок мыльной оперы "Богатые тоже плачут" в 1979 году, где она сыграла роль Марисабель Сальватьерра. Позднее она снималась в сериалах "Дикая роза" (1987), "Золотая клетка" (1997), "Страсти по Саломее" (2001) и других.
Комментарии
рак не щадит никого ((((