14 июня 2019 года с конвейера линии В0 АО ''АВТОВАЗ'' сошел миллионный автомобиль, сообщает пресс-служба концерна. Юбилейной машиной стал компактный кроссовер LADA XRAY Cross.
Запуск новой линии состоялся в апреле 2012 года. Первыми выпущенными автомобилями стали универсалы LADA Largus. В том же году на конвейер встал седан Nissan Almera.
В 2013 году на линии В0 стартовало производство седана Renault Logan нового поколения.
В 2015 году на конвейер встали автомобили LADA XRAY и LADA Largus Cross.
В 2018 году на В0 запустили производство кросс-седана Renault Logan Stepway и компактного кроссовера LADA XRAY Cross.
Сейчас линия В0 – это одна из трех линий АО ''АВТОВАЗ''. Здесь выпускаются 12 моделей автомобилей марок LADA и Renaul. Мощность линии достигает 280 тысяч автомобилей в год.
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