Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" опросили владельцев различных марок машин, чтобы определить, как они относятся к своим автомобилям.
На вопрос: "Что для вас покупка автомобиля?" респондентам было предложено несколько вариантов ответов — на выбор: "вложение денежных средств", "комфорт", "престиж и статус", "мечта", "драйв и адреналин", "приобретение средства передвижения" и другие.
Как выяснилось, самый высокий процент опрошенных, считающих машину в первую очередь средством передвижения — среди владельцев Geely. Так охарактеризовали свой транспорт 97% их владельцев.
В пятерку также вошли УАЗ (91,5%), Lifan (91,2%), LADA (90,6%) и Peugeot (89,3%). Десятку дополнили Datsun (87,3%), Honda (86,8%), Citroen (85,5%), Renault (84,9%) и Skoda (83,3%).
При этом средний процент людей, выбравших такой вариант ответа, у 30 рассматриваемых марок автомобилей получился на уровне 78%.
Комментарии