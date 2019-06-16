Проверены и готовы к работе 32 пляжа в Алтайском крае

В Алтайском крае специалисты Государственной инспекции по маломерным судам продолжают кампанию по приемке пляжей к летнему сезону, по данным на 15 июня к работе готовы 32 пляжа, сообщается на официальном сайте региона.

Свидетельства, подтверждающие соответствие требованиям безопасности, получили в частности пляжи "Городской" (остров Помазкин) и "Водный мир" в Барнауле. Полный список допущенных к эксплуатации мест отдыха на воде опубликован на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасатели напоминают простые правила поведения на воде: купаться только в специально оборудованных местах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не подплывать близко к идущим судам, не прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений, не оставлять возле воды детей без присмотра.

Ведомство напоминает, что основной причиной гибели людей на воде является грубое нарушение правил безопасности:

"Умение хорошо плавать не всегда является залогом безопасности. Удивительно, но по статистике чаще гибнут умеющие плавать люди. Виной тому излишняя самонадеянность, которая особенно усиливается после принятия спиртного.

Для непривычного к активным водным процедурам организма холодная вода может стать серьезным испытанием. Если вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, резкий перепад температуры доставит очень неприятные ощущения. В этом случае рекомендуется постепенно приучать тело к холодной воде, и ни в коем случае не бросаться в нее с разбега. Одной из главных причин потопления является судорога. Эту реакцию организма вызывает резкий перепад температур, поэтому особенно небезопасно купаться в жару либо после физических нагрузок. Судорога парализует любую часть тела, как говорится, в самых неожиданных местах. Вы совершите большую ошибку, если запаникуете и броситесь плыть к берегу – страх и напряжение только усилят судороги. Лучше позвать кого-нибудь на помощь и попробовать размять сведенное судорогой место. Действуя спокойно, можно быстрее выбраться из воды.

Никогда нельзя купаться в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

Особенно внимательно необходимо следить за детьми, ведь известны случаи, когда малыши захлебывались водой даже на мели. Находясь на пляже, не забывайте о безопасности! Даже если пляж оборудован спасательным постом, не стоит испытывать судьбу!

И еще: умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Безопасно купаться только в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Помните о своей безопасности! Берегите себя и своих близких!"