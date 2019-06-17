Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с гроз, града и сильного ветра, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
"В отдельных районах небольшой, местами умеренный дождь, гроза, возможен град, утром местами туман", – говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры в крае составят +19…+24 градуса. Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров.
В Барнауле будет без существенных осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит +19…+21 градус. Ветер южный, 8-13 метров в секунду.
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