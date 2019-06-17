Знак с надписью "город бесов" на въезде в Екатеринбург демонтировали

Рабочие демонтировали дорожный знак с надписью "город бесов", установленный на въезде в Екатеринбург, РИА "Новости" со ссылкой на отдел пропаганды городского ГИБДД.
"Обслуживающей организации было выдано предписание. Табличка демонтирована", — рассказали в ведомстве.
В ГИБДД указали, что за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей.
Уточняется, что соответствующая табличка появилась на въезде в город со стороны аэропорта "Кольцово".
Ранее сообщалось, что Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Драмтеатра, где проходили протесты.
"Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому ручейку правды нельзя было и пробиться, тем не менее именно за сквер у Драмтеатра поступило подавляющее большинство предложений", – говорится в обращении епархии.
В Сети данное заявление назвали ложью. Поскольку, как отмечается, ранее мэрия опубликовала список самых популярных мест, предложенных жителями для храма, и сквер в этом списке был на третьем месте.
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