Флаг СССР подняли в Швеции над зданием муниципалитета

В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю в понедельник утром, 17 июня, неизвестные подняли флаг Советского Союза, передает ТАСС со ссылкой на газету Expressen.
Här hissas Sovjets flagga – i näst rikaste kommunen: "Vi ska polisanmäla"https://t.co/02TXwLe946 pic.twitter.com/bsy4keYgBA— Expressen (@Expressen) 17 июня 2019 г.
Отмечается, что флаг обнаружил смотритель, который немедленно его снял. Допуск в здание имеют лишь служащие коммуны.
"Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть это случилось ночью, но мы пока не знаем", – пояснил представитель муниципалитета Густав Сандман.
Вскоре над зданием вновь повесили флаг коммуны. Об инциденте сообщили в полицию.
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