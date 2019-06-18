Минтруд подсчитал, сколько пожилых людей в России продолжают трудовую деятельность даже после назначения пенсии, сообщает РИА "Новости".
По результатам комплексного мониторинга выяснилось, что на 1 января 2019 работает каждый пятый пенсионер – 9,67 млн из 43,87 млн.
Доля ищущих работу через биржу труда пенсионеров составила 4,2% от общего числа безработных, состоящих на учете службы занятости. При этом больше половины из них (52,2%) находят работу.
Больше всего желающих продолжать трудиться пожилых людей в Санкт-Петербурге, Сахалинской, Московской, Мурманской и Владимирской областях.
Комментарии
Лишить пенсии!!
"желающих продолжать трудиться пожилых людей" - а может быть жизнь заставляет а не личное желание? Детей и внуков на ноги ставить в стране, в которой довели население до ручки
А как прожить на 8 000?
нашли чем похвастаться! позор!
пенсионерам приходится работать , чтобы выжить
интересно, сколько % пенсионеров работают за бугром?
и какой у них срок "дожития"?
в этом вопросе не ссылаются на европу...
12:44
УЧИТЕЛЬ
А почему ты не задал себе этот вопрос, когда бюллетени подсчитывал на выборах? Так что живи и ни в чём себе не отказывай!
Это не потому, что сил много, а потому, что денег мало. К сожалению.
Я вышла на пенсию в 55, работать не могла по состоянию здоровья, стаж 38 лет, работать пошла в 16 лет сразу после школы, высшее образование получала заочно, работала на износ, думала заработала на безбедную старость, зря так думала. Сейчас работать не могу - нет ни сил ни здоровья. Все, что заработала обесценилось - проценты по вкладам не позволяют даже сохранить покупательную способность вклада, пенсия, несмотря на стаж и высокий заработок, покрывает только текущие затраты на лекарства, коммуналку и питание. Не прошу ни у кого денег, просто хочу жить достойно, работать не могу. Полагаю, что такая ситуация у многих пенсионеров. Проблема пенсионной реформы в ее нестабильности, а если добавить нестабильность экономики в нашей стране, то пенсионерам спокойной и достойной старости ждать не приходится.
Поэтому радоваться, что пенсионеры продолжают работать не надо - это суровая жизненная необходимость.
Детей и внуков на ноги ставить в стране,
Пусть их родители ставят на ноги. А то как рожать, так сами решили, а потом все должны - и бабушки с дедушками, и государство.
А работают, думаю, не потому, что с коллективом жалко расставаться)) половина еще лет пять работает, официально и неофициально...
12:53
гость
По этому нужно ещё настойчивей голосовать за Путина и Единую Россию. Не отчаивайся.
12:55
- гость -
Четошненькая, залогинься!
18.06.2019 12:41
- гость -
Да-да-да. И тогда они просто будут работать неофициально. Минус НДФЛ и взносы с работодателя. Государство в пролете. Собственно, уже и так с отменой индексации работающим пенсионерам им работать официально невыгодно.
13:03
- гость -
Минус НДФЛ и взносы с работодателя.
Минус НДФЛ и остальные НАЛОГИ, которые работодатель платит с денег работника.
18.06.2019 13:07
- гость -
Налоги с ФОТ - это страховые взносы. Для работодателя. Для работника - НДФЛ.