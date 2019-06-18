Пожар произошел днем во вторник, 18 июня, в 16-этажном доме на улице Ускова в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В экстренном ведомстве уточняют, что данные о возгорании в квартире на пятом этаже поступили в службу спасения в 12:26. На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры шел дым, задымление было и в подъезде.
"В результате были эвакуированы 15 человек, в том числе двое детей. Около двадцати минут потребовалось пожарно-спасательным подразделениям для полной ликвидации возгорания. В результате случившегося огнем повреждены домашние вещи", – уточняют в МЧС.
В целях обеспечения доступа пожарных к месту возгорания были задействованы автолестницы, также пожарным пришлось вскрыть дверь. В квартире горела мебель, огонь был быстро потушен. Наиболее вероятная причина случившегося – замыкание в оставленном без присмотра зарядном устройстве.
На место происшествия были направлены значительные силы и средства: 10 единиц пожарной техники, 23 человека личного состава.
Комментарии
Наиболее вероятная причина случившегося – замыкание в оставленном без присмотра зарядном устройстве.
Да ну. Может, в прововодке?