Девочка-младенец получила тяжелую травму, упав в поезде, следовавшем из Иркутской области в Кузбасс, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
По информации ведомства, инцидент случился 13 июня. "Девятимесячная девочка вместе со своей матерью следовали пассажирским поездом из Иркутской области до ст. Мариинск Кемеровской области. Во время нахождения в поезде ребенок упал, в результате чего получил тяжелую травму головы и в последующем был госпитализирован", – уточняют в Следственном комитете.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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