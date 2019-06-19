Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае в среду, 19 июня.
"Местами в восточных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман", – говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры в крае составят +20...+25 градусов. Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле ожидается преимущественно без осадков, в утренние часы возможен туман. Днем в краевой столице будет +22...+24 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров.
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