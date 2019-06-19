Молодой барнаулец спас застрявшую на дереве кошку

Молодой человек спас застрявшую на дереве кошку, на шее которой была веревка, сообщают "Вести 22".
Инцидент произошел накануне утром на улице Кавалерийской. Жильцов дома № 11 разбудило жалкое мяуканье.
По словам горожанки Елены Санкиной, около семи часов утра люди увидели, как на уровне второго этажа на дереве сидит кошка.
"У нее на шее была веревка. Позвонили в службу спасения, попросили снять ее, но там сказали, что таким не занимаются. Недалеко увидели парня, который шел с девушкой, попросили его помочь и он согласился. Есть еще герои в Барнауле", – вспоминает женщина.
Петлю на шее кошки удалось расстричь с помощью ножниц. Как зовут барнаульца, вытащившего животное из ловушки на высоком дереве, неизвестно.
Комментарии
Орден - Герой России
19.06.2019 12:07
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Герой России - это медаль!