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Новости

В правительстве России объяснили рост оптовых цен на бензин

, ИА "Амител"
Взлет стоимости связан с предыдущим падением цены топлива
Фото: factum.kz

Фото: factum.kz

В пресс-службе правительства России объяснили, с чем связан резкий рост оптовой стоимости бензина – с января по май 2019 года его цена выросла на 17%, сообщает "Лента.ру".

Представители властей объяснили, что это следует связывать с падением стоимости, которая опустилась ниже рыночной из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.

Сейчас же цены приближаются к экспортной альтернативе, указывают в пресс-службе.

В качестве аргумента приводится тот факт, что в сравнении с ценами на июнь 2018 года сейчас оптовая стоимость бензина на 7% ниже, заверили представители правительства.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.06.2019 15:32
- гость -

делали бы сразу по 100р, и считать удобно, и не в убыток будет, а терпилы все равно стерпят...

0  0
19.06.2019 15:33
- гость -

Сделают, не переживай

0  0
19.06.2019 15:35
- гость -

Вы поняли? Оказывается было падение. Сечину денежки потребовались, рассчитаться за некачественную нефть из "дружбы"?

0  0
19.06.2019 16:02
- гость -

Надо по 200 за литр делать. Чтобы у дятлов, которые верят в сказочного, скрепы быстрее в башке рассосались...

0  0
19.06.2019 16:05
- гость -

19.06.2019 16:02
- гость -
Надо по 200 за литр делать. Чтобы у дятлов, которые верят в сказочного, скрепы быстрее в башке рассосались...

Когда ваш придет бенз будет по 10р.? И кстати ваш это кто?

0  0
19.06.2019 16:08
- гость -


19.06.2019 16:02
- гость -


При цене бензина в 200 рублей тебе, дурачку, бабкиной пенсии будет хватать на пару пачек сигарет и бутылку пивного напитка по акции.

0  0
19.06.2019 16:08
- гость -

16:05, когда "их" придет, он на осла пересядет.

0  0
19.06.2019 16:08
- гость -

Т.е он как бы не дорожал? Я правильно понял?

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19.06.2019 16:14
Игорь

Грудинин или Бондаренко

0  0
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