В пресс-службе правительства России объяснили, с чем связан резкий рост оптовой стоимости бензина – с января по май 2019 года его цена выросла на 17%, сообщает "Лента.ру".
Представители властей объяснили, что это следует связывать с падением стоимости, которая опустилась ниже рыночной из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.
Сейчас же цены приближаются к экспортной альтернативе, указывают в пресс-службе.
В качестве аргумента приводится тот факт, что в сравнении с ценами на июнь 2018 года сейчас оптовая стоимость бензина на 7% ниже, заверили представители правительства.
Комментарии
делали бы сразу по 100р, и считать удобно, и не в убыток будет, а терпилы все равно стерпят...
Сделают, не переживай
Вы поняли? Оказывается было падение. Сечину денежки потребовались, рассчитаться за некачественную нефть из "дружбы"?
Надо по 200 за литр делать. Чтобы у дятлов, которые верят в сказочного, скрепы быстрее в башке рассосались...
19.06.2019 16:02
- гость -
Надо по 200 за литр делать. Чтобы у дятлов, которые верят в сказочного, скрепы быстрее в башке рассосались...
Когда ваш придет бенз будет по 10р.? И кстати ваш это кто?
19.06.2019 16:02
- гость -
При цене бензина в 200 рублей тебе, дурачку, бабкиной пенсии будет хватать на пару пачек сигарет и бутылку пивного напитка по акции.
16:05, когда "их" придет, он на осла пересядет.
Т.е он как бы не дорожал? Я правильно понял?
Грудинин или Бондаренко