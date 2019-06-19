Польский препарат от кашля "Сиресп" производителя "Медана Фарма" отзывают из продаж в России, сообщает Росздравнадзор.
Речь идет о сиропе 2 мг/мл в флаконах по 150 мл, отпускавшемся в российских аптеках.
Причиной отзыва назвали неблагоприятное соотношение пользы и риска лекарства. В частности оно содержит фенспирид, который может негативно повлиять на работу сердца (вероятно удлинение интервала QT на кардиограмме).
Клиническая значимость новых результатов пока не установлена, однако в качестве меры предосторожности потенциально небезопасные препараты из обращения изымают.
Ранее по аналогичной причине запретили другие лекарства от кашля – "Эреспал" и "Эриспирус".
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