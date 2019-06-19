В Северной Ирландии стартовали съемки приквела сериала "Игры престолов", сообщает "Киноафиша".
Съемки проходят в той же местности, где и снимали сюжет о борьбе за Железный трон Вестероса.
Правда, по сюжету события развернутся задолго до рождения полюбившихся главных героев и сыгравших их актеров.
Сценарий написал автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин и Джейн Голдман, работавшая над такими фильмами как "Люди Икс: Первый класс" и "Звездная пыль".
Если пилотная серия впечатлит телеканал НВО, то съемки будут продолжены.
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