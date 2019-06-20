Продажи непродовольственных товаров заметно выросли в Алтайском крае

Продажи непродовольственных товаров значительно выросли в Алтайском крае в январе – мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Алтайкрайстата, рост составил 5,4% в сопоставимых ценах и 10,2% в фактических ценах.
Всего за пять месяцев в Алтайском крае было продано непродовольственных товаров на сумму 66 190,4 млн рублей. Их доля в структуре розничного товарооборота составила 50,3%, оставшиеся 49,7% приходятся на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия. При этом оборот пищевых продуктов за год практически не изменился (рост 0,3% в сопоставимых ценах и 6,5% в фактических ценах).
Оборот общественного питания вырос на 1,7% в сопоставимых ценах и на 6,5% в фактических и составил 3775,3 млн рублей. В целом оборот розничной торговли в январе – мае 2019 года достиг 131 545,7 млн рублей, что на 2,9% больше, чем годом ранее.
Отметим, что ранее исследовательский центр "Ромир" посчитал средние расходы российских домохозяйств. В мае 2019 года они составили 66,6 тысячи рублей, из которых 21,1 тыс. рублей (31,6%) приходится на еду.
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