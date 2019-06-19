Стартует громкий судебный процесс по делу об убийстве Михаила Седова

20 июня 2019 года в Алтайском краевом суде стартует серия заседаний по громкому делу об убийстве Михаила Седова. На скамье подсудимых оказались два 21-летних парня. Задержанные воспользовались правом привлечь к рассмотрению дела присяжных заседателей, состав которых будет формироваться в ходе разбирательства.
По данным следствия, мотивом убийства могло послужить желание завладеть автомобилем барнаульца (Субару — прим.ред.) На данном этапе задержанным вменяется разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Судьбу обвиняемых решит коллегия из гражданских лиц разного возраста и профессий. А наказание, которое грозит обвиняемым может составить до 20 лет тюрьмы каждому. Статьей предусмотрено и пожизненное лишение свободы.
Напомним, вечером 2 октября 2018 года в гаражно-строительном кооперативе на улице Малахова обвиняемые планировали угон автомобиля. В поле их зрения попала машина 38-летнего Михаила Седова (Subaru, – прим. ред.). Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское. Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.
Комментарии
обвиняемые планировали угон автомобиля, машину бросили
Сильный план. Спланировали угон, чтобы бросить