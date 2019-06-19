Во вторник, 18 июня, ушел из жизни заслуженный деятель Республики Алтай бывший председатель Горно-Алтайского горисполкома Владимир Харин.
Как сообщает мэрия, друзья и близкие могут проститься с ним 20 июня с 11:00 до 13:00 в большом зале "Эдем", расположенном по адресу ул. Шоссейная, 31а.
Владимир Харин родился в Горно-Алтайске и всю жизнь посвятил своему родному региону. На протяжении 10 лет – с 1976 по 1986 года – занимал должность председателя исполнительного комитета Горно-Алтайского Совета народных депутатов.
С 1987 года занимал различные управляющие должности в правительстве Республике Алтай. С 1995 года руководил фондом строительства при республиканских властях.
Неоднократно награждался за вклад в развитие республики, в том числе двумя орденами "Знак Почета" и орденом "Тан Чолмон", а также несколькими медалями.
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