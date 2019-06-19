Жителям Заринска предложили самим починить водопровод

Жители улицы Партизанской в Заринске жалуются на коммунальщиков, которые отказались чинить водопровод, сообщают "Вести".
Населению перекрыли водоснабжение из-за коммунальной аварии, и уже несколько дней они живут без центральной воды.
На их требование устранить поломку и вернуть в дома воду в ООО "ЖКУ" ответили, что сети находятся в эксплуатационной ответственности собственников домов, и они должны их ремонтировать или менять их самостоятельно.
Возмущенные таким ответом граждане обратились в прокуратуру и СМИ. А пока устанавливается истина, жильцы домов вынуждены ходить за водой к уличной колонке.
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