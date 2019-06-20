Госдума 19 июня 2019 года в окончательном чтении приняла закон о выплате семьям при рождении у них третьего или последующего ребенка будут выделяться 450 тысяч рублей для погашения ипотечной задолженности.
Согласно закону, право на получение данной суммы будут иметь граждане РФ при рождении у них в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей, которые также являются гражданами РФ.
Кроме того, право частичного погашения ипотеки есть у семей, усыновивших третьего или последующего ребенка. Ипотечный кредит должен быть получен в российских банках или АО "ДОМ.РФ".
В документе отмечается, что право на участие в программе господдержки возникает как у матери, так и у отца.
Этой мерой поддержки можно воспользоваться только один раз, в отношении только одного кредита и независимо от рождения детей после получения поддержки.
Для компенсации заемщикам при рождении третьего или последующих детей необходимо обратиться в адрес текущего кредитора.
Он должен самостоятельно проверить заявление гражданина и подтверждающие документы, после чего направить материалы в АО "ДОМ.РФ".
Если все критерии соответствуют получению меры поддержки, АО "ДОМ.РФ" будет перечислять денежные средства кредитору на погашение части задолженности по кредиту заемщика.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта планируется выделить до 15 млрд рублей из резервного фонда правительства.
Ранее президент России Владимир Путин предложил задним числом с 1 января 2019 года из федерального бюджета погашать 450 тысяч рублей из ипотечных кредитов за семьи, в которых рождается третий ребенок и последующий ребенок.
Он отметил, что в 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 млрд рублей, в 2020 – 28,6 млрд, в 2021 – 30,1 млрд.
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