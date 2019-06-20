Тарифы ОСАГО хотят повысить для водителей, пойманных пьяными за рулем

Автомобилисты, которые решат оформить полис ОСАГО, но до этого привлекались к ответственности за вождение в нетрезвом виде, вскоре могут начать платить за страхование по повышенным тарифам, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект планируют рассмотреть 20 июня.
Поправки в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" были разработаны Министерством финансов.
Ранее проект уже выносился на рассмотрение президентского Совета, и его члены поддержали ряд предложений министерства, но не весь документ в целом.
Дифференциация тарифов возможна, но прежде чем ее вводить, необходимо подготовиться, заявил первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он объяснил, что нужна единая база с МВД и страховщиками, а также необходимо выработать критерии оценки степени вреда, причиненного каждым конкретным водителем.
Кроме того, нужно подсчитать количество нарушений закона с его стороны и понять, на сколько повышать тариф.
"Пока что до такой идеальной картины далеко. Все остальные шаги в области реформирования системы ОСАГО можно расценивать лишь как попытку страховщиков "закамуфлировать" истинное желание отпустить тарифы", – сказал Лысаков.
Ранее члены президентского Совета отметили, что одобрения также заслуживает подход, согласно которому тариф по договору обязательного страхования должен определяться не характеристиками автомобиля, а статистикой аварийности и навыками управления водителей. Также они считают, что необходимо поддержать предложение об увеличении размера страховой суммы по риску причинения вреда жизни и здоровью граждан до двух миллионов рублей. Пока что при гибели пассажира на общественном транспорте, будь то автобус, самолет или поезд, родственники могут рассчитывать на выплату в размере двух миллионов рублей, но при гибели человека в ДТП на личном автомобиле максимальная выплата составляет 500 тысяч рублей.
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И желательно их повысить в 5 раз.