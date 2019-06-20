Стоимость работ составляет 17,4 миллиона рублей / Фото: barnaul.org
Капитальный ремонт участка улицы Энтузиастов начали в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Работы в границах улиц Попова и Солнечная Поляна проводит бригада муниципального "Автодорстроя".
"В ночь с 19 на 20 июня здесь начали работы по фрезерованию поврежденного асфальта. Ремонт выполняется в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая площадь ремонтируемого участка составит 17,6 тысячи квадратных метров на сумму 17,4 миллиона рублей", – уточняют в мэрии.
Также в рамках капитального ремонта запланировано фрезерование, устройство тротуаров общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров, ремонт 27 колодцев, укладка горячего асфальтобетона.
Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными, по возможности заранее планировать пути объезда.
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