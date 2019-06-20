Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией, передает ТАСС.
Об этом говорится в распространенном в четверг, 20 июня, в Брюсселе заявлении Совета ЕС.
Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще 12 июня одобрил без дискуссии решение о продлении на 12 месяцев санкций по Крыму. В Совете ЕС также не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.
Ранее сообщалось, что Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию.
"Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", — заявили в российском МИДе.
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