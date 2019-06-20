В Алтайском государственном техническом университете проходят защиты выпускных квалификационных работ студентов. Свои дипломные проекты и разработки представляли выпускники факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта. В состав государственных экзаменационных комиссий вошли в том числе представители вузов-партнеров АлтГТУ и руководители промышленных предприятий страны.
Евгений Баженов, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана отмечает востребованность в специалистах – конструкторах машин различного предназначения. "Второй день работы в комиссии мы заслушиваем проекты выпускников кафедры наземных транспортно-технологических систем. Все представленные проекты имеют производственный и практический потенциал", – отметил Евгений Баженов.
Константин Бельц, выпускник АлтГТУ, презентовал дипломную работу "Вездеход колесной формулы 4х4 с разработкой коробки передач, с переключением без разрыва потока мощности". В прошлом году выпускник проходил производственную практику в конструкторском бюро предприятия "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону. "Во время практики занимался разработкой и проектированием элементов приводов ременной (клиноременной), реакторной, цепной и других видов передач. Работал и с технической документацией в реальном производстве. Был приглашен на должность инженера-конструктора в этот же отдел", – рассказывает Константин.
Юрий Перевозчиков, к.т.н., начальник бюро научно-технического развития АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (Нижний Тагил): "Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Алтайским государственным техническим университетом – как в научной сфере, так и в совместной подготовке кадров. Приехал поучаствовать в государственной комиссии и пригласить не только для прохождения практики студентов, но и предложить трудоустройство выпускникам АлтГТУ".
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