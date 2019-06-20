Пятница, 21 Июнь, 01:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,39
€ 71,55
Обь
415см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Минобороны предложило сажать на 5 лет за осквернение памятников воинам

, ИА "Амител"
Также предлагается установить наказание в виде штрафа до 3 млн рублей
Ведомство расценивает подобные деяния как преступления особой общественной опасности / Фото: regnum.ru

Ведомство расценивает подобные деяния как преступления особой общественной опасности / Фото: regnum.ru

Минобороны России предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам, передает ТАСС.

"Законопроект устанавливает ответственность за уничтожение или повреждение символов воинской славы России. Законопроект предполагает дополнение Уголовного кодекса новой статьей 243.4, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение воинских захоронений, других мест погребения погибших при защите Отечества, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, посвященных выдающимся военачальникам и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, мемориальных музеев и памятных знаков на местах боевых действий, отдельных территорий, обустроенных и исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке.

Такая мера преследует цель предупреждения участившихся случаев уничтожения или повреждения символов воинской славы России.

Ведомство расценивает подобные деяния как преступления особой общественной опасности, поскольку они "наносят вред не только соответствующему имуществу, общественному порядку и нравственности, но и направлены на искажение хода исторических событий, способствуют формированию искаженного общественного сознания, настроения, умаляют роль Вооруженных сил России в поддержании международного мира и безопасности, отрицают решения Международного военного трибунала в части осуждения завоевательной политики фашизма, фактов преступлений фашизма на оккупированных территориях".

Действие новой статьи предлагается распространить на "объекты, не включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, не являющиеся выявленными объектами культурного наследия, природными комплексами, объектами, взятыми под охрану государства, или культурными ценностями (статья 243 УК)".

"Кроме того, вносится изменение в статью 244 УК для устранения конкуренции составов преступлений. Предусмотрев распространение указанной ответственности на объекты, находящиеся за пределами Российской Федерации, государством признается интерес РФ в их охране и криминализация соответствующих деяний, совершенных за пределами РФ, в соответствии со статьей 12 УК", – отмечается в документе.

Наказание за это преступление предлагается установить в виде штрафа до 3 млн рублей и заключения на срок до 5 лет в зависимости от тяжести совершенного правонарушения.

Кроме того, Минобороны РФ предлагает разработать меры воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории, находящихся за пределами РФ. В качестве подобных мер военное ведомство предлагает запрет на въезд на территорию России граждан иностранных государств и арест на территории РФ финансовых и иных активов граждан иностранных государств, которым запрещен въезд на территорию России, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
00:14
Ученые нашли новый вид червя, который ест камни и испражняется песком 0
23:47
Сыну генерала ФСБ дали 10 лет строгого режима за сбыт наркотиков 0
23:41
Предложено платить детские пособия нуждающимся семьям вдвое дольше 0
23:33
Минобороны предложило сажать на 5 лет за осквернение памятников воинам 0
22:55
МВД начало проверку после избиения подростками школьника с ДЦП 0
22:32
Медведев: необходимо свести к минимуму риски биологических угроз 0
22:15
Французское издание решило выпускать новости в формате телесериала 0
21:47
Путин: миллионы россиян не имеют доступа к чистой воде 0
21:15
Путин: появление в регионах инкогнито не даст полной картины происходящего 0
20:53
Умер владелец "Уралсиба" Владимир Коган, получивший 81 млрд на спасение банка 1
20:23
Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму 0
20:06
Путин на примере аэропорта Горно-Алтайска разобрал проблему цен в авиасообщении 2
19:15
Обращение к Путину из Белокурихи прокомментировали в Минобрнауки Алтая 9
19:08
Коротко о главном: прямая линия с Путиным, суд по делу Седова и "День поля"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июня
18:53
Идею ввести психологический тест для водителей изучат в Минздраве 0
18:21
Путин: США и дальше будут сдерживать Россию, даже если выполнить их требования 4
18:03
Call-центр "Прямой линии с Путиным" подвергся DDoS-атаке из-за рубежа 1
17:49
Путин отреагировал на вопрос о "банде патриотов" из "Единой России" 2
17:33
Песков: уровень зарплат по стране выдерживается, а иногда не выдерживается 5
17:21
Прокуратура выявила факты двойной платы за вывоз мусора в Алтайском крае 1
17:02
Правительство "назначит" единственного оператора дорожных камер 5
16:51
Зимой будет светло: энергетики отремонтируют более 7 тыс. км ЛЭП на Алтае 0
16:32
Выпускников АлтГТУ приглашают на работу в крупнейшие машиностроительные компании 2
16:31
Путин ответил на вопрос: "Когда жизнь наладится?" 13
16:23
Новая федеральная трасса на Казахстан может появиться в Горном Алтае 1
16:12
Силовики изъяли снятое на квадрокоптер обращение к Путину о сокращениях в ЦРБ 3
16:01
Бензин резко подешевел в Красноярске перед "Прямой линией с Путиным" 5
15:48
Запутались в ямах: власти заявили, что дыру в асфальте заделали, а она есть 2
15:34
Ученые рассказали о наркотиках древних жителей Республики Алтай 3
15:23
Юная рубцовчанка гналась за легкими деньгами, а получила пять лет колонии 2
15:14
Жительница Алтая получила срок за неуплату алиментов для своих же детей 0
15:02
Цены на отопление существенно вырастут у жителей нижних этажей в России 32
14:50
Капитальный ремонт улицы Энтузиастов начали в Барнауле 0
14:34
Сбербанк заявил о победе над одной из мошеннических схем 1
14:26
Порошенко, пенсии, цены на топливо: о чем спрашивали президента россияне 2
14:12
Потерпевшие требуют пожизненного заключения за убийство Михаила Седова 24
14:02
Большинство россиян будут следить за "Прямой линией с Владимиром Путиным" 18
13:49
Мошенница, "снимая порчу" с бийчанки, подменила ее деньги на туалетную бумагу 0
13:33
Меры по снижению платы за вывоз мусора оценят в Госдуме 0
13:23
Разработаны контуры новой пенсионной накопительной системы 7
13:13
Энергетики завершили благоустройство после ремонта электрических сетей 1
13:02
Фейк или нет: какие доказательства нашли по делу о сбитом над Донбассом Boeing 777 6
12:51
За что хвалили и что обещали Алтайскому краю на открытии "Дня поля" 2
12:34
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на юге Алтайского края 2
12:27
Когда на спорте весь город: уникальный бесплатный проект ждет тебя 2
12:22
Трассу под Барнаулом перекроют 21 июня из-за военных колонн 2
12:13
Исполком барнаульской "Единой России" возглавит "вечный студент" Антон Целевич 2
12:03
Родители Началовой ответили на идею построить храм святой Иулии на месте театра 11
11:50
Сиротам хотят предоставить новый вид социальной выплаты 0
11:35
Молодой рубцовчанин задушил мужчину и сам сообщил об убийстве в полицию 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.