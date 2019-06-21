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Суд признал экс-арендатора барнаульского парка "Изумрудный" виновным в рубке

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Владимира Фишера осудили на два года условно и назначили штраф
Владимир Фишер. Фото: Amic.ru

Владимир Фишер. Фото: Amic.ru

Суд признал виновным в рубке деревьев в парке "Изумрудный" директора компании "Лидер" Владимира Фишера. Его осудили на два года условно и назначили штраф в 11 млн рублей за незаконный снос 316 насаждений. Итоги финального заседания Октябрьского суда, которое прошло 20 июня, Amic.ru рассказал адвокат Валерий Давыдов.

"Мы пока не получили на руки решение суда, но в целом скажу, что да, суд признал Владимира Фишера виновным в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком в два года, а также к штрафу в 11 млн рублей", — рассказал адвокат.

Он добавил, что сумма штрафа была снижена. Изначально сторона обвинения просила взыскать с него 15 млн рублей. Во столько была оценена рубка 560 деревьев. Снизил суд и количество деревьев, в рубке которых обвинили Фишера. В итоговом решении значатся только 316 насаждений.

Сторона защиты, по предварительной пока информации, намерена обжаловать приговор.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ. По версии следствия, Фишер, являясь директором ООО "Лидер", в период с 17.04.2017 по 18.10.2017 совершил незаконную рубку 560 деревьев. Ущерб городу оценили в сумму 15 млн 186 тысяч 695 рублей 34 копейки. По данной статье такой ущерб считается особо крупным.

Однако сам Фишер заявлял, что снесены были только 107 деревьев, на которые выдала разрешение администрация города. Компания "Лидер" была арендатором парка в 2017-2018 годах. Ранее парком занимался алтайский бизнесмен Павел Тулин.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.06.2019 11:25
- гость -

т.е. за особо крупные размеры можно и условкой обойтись?
хотя чему я удивляюсь...

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21.06.2019 11:35
приговор: год за дерево

Приговор № 1-39/2014 от 8 октября 2014 г. по делу № 1-39/2014

В судебном заседании установлено, что подсудимый Шагинян Д.С. без оформления необходимых документов, производил рубку лесных насаждений, которым являлся дуб. При этом разрешение, имеющееся у арендатора ООО ОЗЛ «Лесники», с которым подсудимый Шагинян Д.С. заключил договор подряда, разрешалась только рубка сухостойной сосны.

На основании постановления Правительства РФ от 08.05.2007г. № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства составляют, 50-кратную стоимость древесины. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается в 5 раз при нарушении лесного законодательства, совершенного на особо охраняемых природных территориях. Исходя из того, что общий объем сырорастущего дуба, спиленного подсудимым Шагиняном Д.С. составляет 1,3 куб.м., стоимость 1 куб.м. составляет <данные изъяты> 60 копеек, то с применением 50-кратного размера, а так же 5-кратного размера согласно таксы, причиненный Российской Федерации ущерб составит <данные изъяты>, что является особо крупным размером.

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21.06.2019 11:48
Гость

А главе администрации района и города пальцем погрозили ? Позор правильно персонаж известного кино говорил от , что в России можно воровать вагонами и жить припеваючи и украсть велосипед и потерять в лагере здоровье (могу быть не точен )

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