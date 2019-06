Фото: facebook.com/NangMweSanPage

Почти два года молодой доктор из Мьянмы Нанг Мве Сан выкладывала свои фото в бикини в Facebook. Но в январе этого года Медицинский совет Мьянмы вынес модели предупреждение за снимки, однако Нанг не послушалась, и в результате 3 июня совет приостановил действие ее медицинской лицензии.

Мве Сан в будущем планирует обжаловать решение совета.

История привлекла большое внимание в Мьянме, где врачей катастрофично не хватает. Как пишет The New York Times, для получения возможности стать практикующим врачом в медицинских вузах Мьянмы девушкам надо иметь более высокие оценки, чем мужчинам. "Здесь так много сексизма. Они не хотят, чтобы женщины занимали более высокие должности. И они судят нас по тому, что мы носим, при этом даже не разрешают носить брюки", – приводит The New York Times комментарий Мва Сан.