Бесплатная еда стала поводом для свидания для трети женщин

Социологи из университета города Азуса (США) выяснили, что примерно каждая третья женщина соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а ради возможности бесплатно пообедать или поужинать, пишут "Известия" со ссылкой на журнал SPPS.
Всего в исследовании участвовали несколько сотен женщин, которые согласились пройти социальный опрос.
Ученые составили их психологический портрет и проверили, как они относятся к подобным несерьезным свиданиям. Оказалось, что 33% участвовавших в исследовании женщин хотя бы раз ходили на свидания ради возможности бесплатно поесть.
При изучении этого явления был выявлен тип женщин, которые часто прибегали к подобному "приему". Оказалось, что они обладали определенным набором негативных черт характера, называемых "темной триадой". Такие женщины умеют хорошо манипулировать поведением других людей и отличаются низким уровнем эмпатии.
"Чаще всего себя так вели девушки, которые страдали от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также придерживались традиционных представлений о ролях мужчин и женщин", – рассказал один из авторов исследования Брайан Коллиссон.
Он отметил, что результаты исследования не говорят о том, что подобные формы поведения характерны только для представительниц слабого пола. Ученые отмечают, что также ведут себя и мужчины, однако исследования на эту тему пока не проводились.
Комментарии
Так вот оно че, тут на днях публиковали новую моду пышных форм. дожрались ) ) ) ) )
Я думаю (уверен) что секс является поводом для свидания в кафе(ресторане) более третьей части мужчин. А американки пусть отьедают свои гузки, станки...