Участок тепловой сети по проспекту Космонавтов будут перекладывать почти два месяца в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"В рамках работ по подготовке городского хозяйства к отопительному сезону 2019/2020 годов "Барнаульская тепломагистральная компания" приступает к перекладке участка тепловой сети М-41 по проспекту Космонавтов, от ТК-2 до ТК-4а, в районе здания гаража 5а/5", – отмечают в мэрии.
Также уточняется, что эти работы будут проводиться с 08:00 26 июня до 08:00 19 августа.
Ограничения движения транспорта вводиться не будут.
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