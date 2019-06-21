Маленькие самолеты планируют запустить в отдаленные села Алтая

Маленькие 15-местные самолеты решили запустить из Горно-Алтайска в высокогорные села Кош-Агач и Усть-Кокса для удобства местных жителей и туристов, сообщает пресс-служба правительства республики Алтай.
По словам врио главы региона Олега Хорохордина, развитие авиации в регионе напрямую влияет на развитие туризма. Сейчас в республику пришел второй авиаперевозчик на Москву — с 16 июля по этому направлению полетит "Победа". Кроме этого ежедневно самолеты авиакомпании "СиЛА" летают в Новосибирск и Красноярск. Дважды в неделю выполняются рейсы в Казань и Екатеринбург. В планах — организация авиасообщения с Санкт-Петербургом и Новокузнецком.
"Мы всерьез задумываемся о запуске рейсов внутри республики, в частности в райцентры Усть-Кокса и Кош-Агач. Там есть взлетно-посадочные полосы, которые, конечно, требуют реконструкции, но это серьезная база для развития. Рейсы в эти села не только повысят туристическую привлекательность отдаленных районов, но и позволят их жителям добираться вместо "автомобильных" 5-9 часов за полчаса или час на самолете", — сообщил Олег Хорохордин.
Аэропорт Горно-Алтайска, возобновивший работу в 2011 году, 20 июня показали в эфире во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. Глава государства ответил, что хорошо знаком с аэропортом (конечно, он часто приезжает отдыхать на Алтай). Аэропорт Горно-Алтайска возобновил работу после 20-летнего перерыва в декабре 2011 года, этому предшествовала масштабная реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. В мае 2012 года впервые в истории региона было запущено прямое авиасообщение с Москвой.
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