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"Алтайэнерго" не согласно с обвинениями по делу подростка, лишившегося рук

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Инженер полностью признал свою вину и раскаялся, но в компании с этим не согласились
Ярослав Шишов / Фото: Екатерина Смолихина

Ярослав Шишов / Фото: Екатерина Смолихина

В "Алтайэнерго" не согласились с обвинением в адрес экс-главного инженера, предъявленным по делу о мальчике, лишившемся рук.

Напомним, что 9 июня 2017 года в поселке Спутник 16-летний Ярослав Шишов снял с дерева котенка и задел руками провода. Мальчику ампутировали обе руки. По факту полученных травм следствие возбудило уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Два года разбирательств

Расследование этого дела продолжалась на протяжении двух лет. 14 июня 2019 года в Следственном управлении Следственного комитета Алтайского края сообщили, что оно завершено, и обвинение предъявлено экс-главному инженеру "Алтайэнерго".

По данным следствия, в обязанности инженера входила организация проведения плановых осмотров воздушных линий электропередачи. Из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудник "Алтайэнерго" своевременно не выявил провес проводов ниже трех метров над тепловыми сетями. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном в ходе расследования дела, сообщили в СУ СК.

Кто виноват

Однако в "Алтайэнерго" не согласны ни с данным обвинением, ни с признанием виновным своего уже бывшего сотрудника. "Алтайский филиал "Россети-Сибирь" не является участником уголовного судопроизводства по делу Ярослава Шишова. Все обвинения СК РФ по Алтайскому краю адресованы бывшему сотруднику, признавшему вину. В компании с позицией бывшего сотрудника не согласны", – так говорится в документе, поступившем в ИА "Амител" от "Алтайэнерго".

Энергетики усомнились и в ходе расследования: "Происшествие с Ярославом Шишовым, вследствие чего он получил тяжкие телесные повреждения, не могло произойти в том месте, о котором говорит сам пострадавший и свидетели".

В подтверждение своей позиции в "Алтайэнерго" сослались на результаты независимой экспертизы. Утверждается, что условия, которые описывает пострадавший и свидетель, неминуемо привели бы к летальному исходу, а не к ожогу конечностей. "Стоя на металлической трубе и прикоснувшись обеими руками к проводу линии электропередачи напряжением 10 киловольт невозможно остаться в живых вследствие получения смертельной электротравмы", – заявили в компании.

Несчастный случай произошел в начале июня 2017 года в поселке Спутник под Барнаулом. 16-летний парень полез спасать  забравшегося на дерево котенка. Подросток пытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву, и случайно задел провода линии электропередачи, которые висели над трубой.  Мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован. Ему ампутировали обе руки. Позже неравнодушные собрали 1 млн рублей на протезы для парня.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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