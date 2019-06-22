Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в селе Бобровка под Барнаулом за 19,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится на участке площадью 60 соток. Свободная планировка под отделку, заведены все коммуникации: отопление газовое осуществляется двумя котлами, электроэнергия подключена, вода заведена, канализация местная.
"Гараж на две машины, на заднем дворе – терраса. На участке установлен сруб бани с зоной отдыха и барбекю. Рядом – выход из калитки сразу к реке Бобровка. Также оформлена гостевая зона в виде беседки из стекла, рядом пруд с системой водоотвода и дренажа", – отмечает автор объявления.
По периметру участка установлены датчики движения и камеры видеонаблюдения.
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