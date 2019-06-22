Суббота, 22 Июнь, 03:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,13
€ 71,35
Обь
414см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Медики нашли лекарство от ожирения и диабета в какао

, ИА "Амител"
По текущим данным ВОЗ, сейчас в мире наблюдается глобальная эпидемия ожирения
Экстракт какао во многом похож на капсаицин по характеру своего действия / Фото: youtube.com

Экстракт какао во многом похож на капсаицин по характеру своего действия / Фото: youtube.com

Экстракт из оболочек какао-бобов содержит в себе вещества, способные ликвидировать два главных последствия от развития ожирения — хронические воспаления и преддиабетическое состояние, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Molecular Nutrition & Food Research.

"Вещества из этого экстракта заставляли белые жировые клетки превращаться в бурый жир, более эффективно сжигающий калории. Шелуха какао-бобов сегодня не используется при производстве шоколада и не утилизируется. Наше открытие даст промышленникам стимул использовать эти отходы", — заявила Эльвира де Мейя из университета Иллинойса в Урбане (США).

По текущим данным ВОЗ, сейчас в мире, начиная с 80 годов прошлого века, наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель земного шара, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишних килограммов, а еще 15% из них — от тяжелых форм ожирения. По данным ООН, почти половина болезней, в том числе проблемы с сердцем, диабет и рак, напрямую связаны с ожирением.

В последние годы ученые начали все чаще говорить о том, что ожирение и хронические воспалительные процессы сильно взаимосвязаны. Появление лишних килограммов приводит к развитию очагов воспаления в организме человека, что, в свою очередь, способствует еще большему набору массы, усилению воспалений и появлению "цепной реакции".

Более того, недавно биологи выяснили, что вещества, подавляющие воспаления, такие как капсаицин, главный компонент жгучего вкуса перца, оказались очень эффективными лекарствами от ожирения. Многие подобные молекулы сегодня проходят клинические и доклинические испытания, однако до их попадания в аптеки пройдет еще немало лет.

Похожие вещества, как отмечает де Мейя, ее команда обнаружила в другом популярном продукте — какао, наблюдая за тем, как различные антиоксиданты, присутствующие в мякоти бобов и их шелухе, действуют на разные типы клеток в организме.

Материалы по теме

Дело в том, что относительно недавно ученые обнаружили, что диабет и многие другие последствия ожирения могут развиваться из-за того, как избыток глюкозы и других питательных веществ влияет на работу и поведение макрофагов, одного из важнейших компонентов иммунной системы.

Появление большого числа нутриентов заставляет эти клетки вырабатывать множество сигнальных молекул, способствующих развитию хронических воспалений в жировой ткани. Эти воспаления меняют работу ее клеток, заставляя их не сжигать лишнюю энергию, а запасать ее в виде жира, что в конечном итоге приводит к развитию и ожирения, и диабета.

Эксперименты с капсаицином натолкнули де Мейю и ее коллег на мысль, что аналогичные вещества из других растительных продуктов смогут восстановить нормальную работу макрофагов. В качестве их источника они избрали шелуху какао, в которой содержится множество полифенолов — растительных гормонов, одновременно обладающих очень мощными антиоксидантными свойствами.

Эти компоненты шелухи какао, в отличие от самого шоколада, в прошлом почти не изучались учеными, что побудило авторов статьи восполнить этот пробел. Для этого ученые приобрели небольшие количества растительного сырья, подготовили экстракты из шелухи и обработали ими культуры жировых и иммунных клеток.

Эти наблюдения показали, что экстракт какао во многом похож на капсаицин по характеру своего действия. Как и жгучее вещество перца, полифенолы не только подавляли воспаления и улучшали работу митохондрий, главных "энергостанций" и тех, и других клеток, но и заставляли белый жир превращаться в его бурый аналог.

Бурый жир встречается в основном в тканях младенцев и детенышей и используется для быстрого сжигания калорий и обогрева тела. По мере роста бурый жир исчезает. В организме взрослых особей преобладает белый жир, играющий роль "склада" питательных веществ. Капсаицин, как и экстракт какао, может обратить этот процесс.

Анализируя его действие, де Мейя и ее коллеги выделили три антиоксиданта — эпикахетин, диоксибензойную кислоту и процианидин, сильнее всего влиявшие на поведение макрофагов и жировых клеток. Их добавление в пищу и напитки, как предполагают биологи, замедлит развитие ожирения и диабета и поможет тучным людям избавиться от лишнего веса.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
02:26
Медики нашли лекарство от ожирения и диабета в какао 0
01:01
Медведев ответил на обвинения президента Грузии в организации протестов 0
00:14
Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди 0
23:38
США предложили ввести санкции против госдолга России 0
23:16
Захарова рассказала о грузинском гостеприимстве 0
22:43
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 0
22:29
Тело серийного убийцы, простоявшее в музее 60 лет, кремируют в Таиланде 0
22:06
Отец Бутиной объяснил, почему родные не могут навестить ее в США 0
21:45
Житель Алтая зарабатывал деньги, раскладывая закладки с наркотиками 0
21:26
Травмированный ребенок рассказал, за что его била мать 0
21:02
Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр 0
20:47
Ритуальщики методом давления переманили клиента у конкурентов в Волгограде 0
20:27
Предложение расширить полномочия инспекторов ГИБДД оценили в Госдуме 0
20:03
Парк "Прямая линия" построят в Красноярске после жалобы жителей Путину 0
19:43
Греф рассказал, как кибербезопасность сказывается на его сне 0
19:17
Глава парламента Грузии ушел в отставку через сутки после начала протестов 0
19:08
Коротко о главном: "Изумрудное" дело, компенсации депутатам и "эхо" Чернобыля
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 июня
18:57
Ремонт объездной дороги начинают в Барнауле 0
18:47
Плавучую скорую помощь на базе речного трамвайчика разработали в России 0
18:31
Трое жителей Алтая пришли в гости к женщине, выпили и изнасиловали 1
17:57
Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧ 1
17:39
Роспатент назвал 100 лучших изобретений 2018 года: от ковша до склероза 0
17:27
Трассу под Барнаулом перекроют утром 24 июня из-за военных 0
17:12
Заключенный в Горном Алтае применил насилие в отношении сотрудника ФСИН 1
17:07
Инспекторам ГИБДД предлагают разрешить лишать прав на месте и без суда 7
16:48
Барселона и Салоники: названы города, где отдыхают российские школьники 0
16:31
Велосипед для собак угнали у брата Кейт Миддлтон 0
16:23
Мужчина в Бийске ограбил два расположенных рядом офиса микрозаймов 6
16:11
Жара, ливни, грозы и похолодание: штормовые выходные ожидают на Алтае 5
16:02
"Лето с педуниверситетом": почему для юных спортсменов эти каникулы – особенные 0
15:50
Маленькие самолеты планируют запустить в отдаленные села Алтая 0
15:35
Ребенок погиб после обрушения песчаного берега в Новосибирской области 0
15:22
Барнаульский футболист может сменить команду в Германии 2
15:13
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" сообщил о пополнении в семействе рысей 2
15:01
Три автомобиля столкнулось в спальном районе Барнаула 5
14:49
Перекрытие улиц Володарского и Парижской Коммуны продлили в Барнауле 0
14:33
Сидевший за убийство барнаулец избил полицейского и получил новый срок 14
14:25
Что выращивают в Алтайском крае: интерактивная карта аграрных зон 0
14:17
Мусорный оператор после "Прямой линии" ответил на жалобу на рост тарифа 2
14:03
Бесплатная еда стала поводом для свидания для трети женщин 7
13:48
"Роскосмос" перенес запуск ракеты "Протон-М" из-за неисправностей 0
13:32
Зэк прямо из колонии заработал на жителях Алтая более 200 тысяч за три месяца 11
13:21
Ученые рассказали, как развал колхозов в СССР повлиял на экологию 3
13:15
В АлтГТУ зачислили первого абитуриента 0
13:05
Ребенку из Горно-Алтайска, исписавшему Мемориал Победы, назначили наказание 8
12:51
Назван вид рака, от которого чаще всего умирают россияне 0
12:33
Теплосеть будут перекладывать два месяца на проспекте Космонавтов в Барнауле 1
12:22
Жириновский предложил ужесточить контроль за тарифами ЖКХ 2
12:16
Врач из Мьянмы потеряла лицензию из-за откровенных фото в соцсетях 9
12:04
Так говорил Путин: самые любопытные заявления президента во время "Прямой линии" 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.