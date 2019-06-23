Научный сотрудник лаборатории биотехнологии и вирусологии НГУ Маргарита Романенко рассказала НДН о заболеваниях, которые переносят комары.
Это малярия, желтая лихорадка, японский энцефалит, лихорадки денге, Зика и Западного Нила. Причем заразиться последней в Сибири можно легче всего, уверена Романенко.
Случаи заражения остальными заболеваниями от комаров не доказаны, информирует ученый. Однако, по ее словам, теоретическая вероятность заражения гепатитом В и С существует.
Дело в том, что первый, хоть и не способен размножаться в комариных, но сильно заразен. Выжившие вирионы, попав в кровь человека со слюной комара, в принципе, способны привести к заболеванию.
Гепатит В и вовсе имеет сходства с лихорадкой Денге и легко размножается в кровопийцах.
"Это было недавно показано на культуре клеток, но вирус не был до сих пор найден в живом насекомом", – обнадежила Романенко.
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