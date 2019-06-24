Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Умер советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов, пишет "Коммерсантъ". Об этом в своем Facebook сообщил режиссер Виталий Манский.
25 июля Харитонову исполнилось бы 60 лет. Его супруга Ольга Смирягина написала в своем Facebook, что похоронен он будет в Киеве.
"Андрея сегодня не стало… Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год", – написала Смирягина.
Причина смерти не сообщается. В 2018 году СМИ писали о болезни Харитонова.
На счету Андрея Харитонова свыше 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Овод", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов", "Вольный ветер". Также он был известен как кинорежиссер и сценарист.
Комментарии
RIP...
Нарушил Наш Закон о сроке дожытия.
24.06.2019 10:08 И ты нарушишь
Я ещё как минимум три лебединых озёра посмотрю, потом на твоих похоронах простыну,почихаю,ну а уж потом только как Бог даст!