Россияне этой весной взяли автокредитов на рекордную сумму

В апреле жители России взяли автокредитов на 57,7 млрд рублей, что стало историческим рекордом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".
В среднем в апреле на покупку автомобиля россияне тратили 733 тысячи рублей. Исторического максимума этот показатель достиг в феврале – 777,5 тысячи рублей.
Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем общая сумма автокредитов увеличилась почти на 13%.
Существенный рост кредитования зафиксирован с марта, когда число выдаваемых ссуд увеличилось в полтора раза по сравнению с январем и февралем.
Всего за первые четыре месяца 2019 года россияне взяли автокредитов на общую сумму 179 млрд рублей. Это на четверть выше результата прошлого года.
В бюро такую динамику связали с продлением государственной программы льготного кредитования с 1 марта.
"Мы полагаем, что объемы автокредитования будут активно расти в течение всего года и достигнут своего максимума к ноябрю – декабрю 2019 года", – заявил глава "Эквифакса" Олег Лагуткин.
По данным Центробанка, к маю общий портфель автокредитов составил 850 млрд рублей.
Комментарии
Потому что машины каждый год дорожают.
Про кредиты 2 типа новостей. Первая - выдано рекордное количество кредитов - аааа, круто! Вторая - зафиксирована рекордная просрочка платежей по кредитам - ааа, печаль.
с такой зарплатой, что не брать кредиты