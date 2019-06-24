Внешние признаки онкологии назвали медики

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые необходимо обратиться к медикам, пишет "Вечерняя Москва".
"Как правило, у человека снижается вес, потому что пропадает аппетит. Появляется отвращение к мясу. Еще из признаков бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин", – рассказала Землянухина.
По ее словам, перечисленные симптомы нельзя назвать стопроцентными, но их можно отнести к достаточно характерным признакам рака.
Ранее британские медики заявили, что по рукам человека можно определить наличие онкологических заболеваний. Землянухина считает, что отекшие пальцы и изменившаяся структура ногтевых пластин могут свидетельствовать не только об онкологии, но и о болезнях легких.
"Ногти, как часовые стекла, и пальцы, как барабанные палочки, – симптомы, которые еще наши старые профессора использовали в диагностике. Но я не знаю способа дифференцировать, что это – рак, или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний – без индивидуального анализа", – подчеркнула Землянухина.
Ранее медики назвали 11 ранних признаков, которые могут указывать на начало развития онкологического заболевания, в случае выявления которого рекомендуется обратиться к врачу.
Комментарии