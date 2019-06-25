Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в экологически чистом районе Барнаула на Змеиногорском тракте за 15,5 миллиона рублей.
"Сосновый реликтовый лес, чистый воздух. Выполнен качественный дизайнерский ремонт. Витражная лоджия застеклена теплым пластиком, витражное остекление гостиной с панорамным видом. Высота потолков три метра", – отмечает автор объявления.
Территория комплекса огорожена, круглосуточная охрана, много закрытых и открытых парковочных мест, на территории три спортивных корта, детский сад, прогулочная зона.
Комментарии