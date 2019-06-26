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Третий дом ЖК "Матрешки" сдан с опережением сроков

, ИА "Амител"
В продаже осталось всего восемь квартир с готовым ремонтом

Очередной жилой дом от ООО ИСК "ВИРА-Строй" 13 июня 2019 года получил разрешение на ввод. Это уже третья многоэтажка, построенная в ЖК "Матрешки", из восьми планируемых. Новое красивое 15-этажное здание появилось по адресу ул. Балтийская, 97 – кирпичный дом с железобетонным каркасом и ярким фасадом, который выгодно выделяется среди местных новостроек.

Заселение в третью высотку жилого комплекса "Матрешки" произошло с опережением сроков. Передача ключей владельцам квартир – всего около 240 новоселов – началась 14 июня. Они могут сразу же заселяться и жить в квартире от ООО ИСК "ВИРА-Строй", освободив себя от необходимости становиться прорабом, штукатуром, сметчиком – тем более что многие квартиры покупаются жителями других городов и заниматься ремонтом им, мягко говоря, не очень удобно.

Ремонт, как известно, сродни пожару, а новосел ЖК "Матрешки" свободен, и может посвятить себя более приятным делам. Все квартиры переданы жильцам с отделкой "под ключ": матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам не один десяток лет, стены оклеены виниловыми обоями под покраску, на полу – линолеум с расцветкой "под ламинат". Также застройщик установил входные двери, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка, установлена сантехника: ванная, раковина, унитаз, смесители. Как говорится, поставь мебель и живи!

Уже сегодня в этой части Индустриального района есть все необходимые условия для комфортного проживания, включая развитую инфраструктуру и транспортную доступность. В 20 метрах от дома – остановка общественного транспорта, а вблизи жилого комплекса "Матрешки" находятся детские сады, школы, продовольственные магазины, банки, почта, парикмахерские и другие социально значимые учреждения.
Новая, детально проработанная придомовая территория рассчитана на жильцов разного возраста: есть и детские игровые комплексы, и площадки для занятий спортом.

Ввиду комплексного освоения земельного участка строительной компанией предусмотрено достаточное количество парковочных мест для автомобилей: имеется подземный и наземный паркинг во дворе дома. А новая дорога по улице Балтийской поможет комфортно добираться до основных городских магистралей.

Жилой комплекс "Матрешки", расположенный в квартале 2009, – один из самых популярных объектов среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому – продуманное до мелочей жилье и доступная стоимость квадратного метра.

В продаже остались последние восемь квартир, которые вы можете приобрести и сразу же заехать в готовый для жизни дом! Все квартиры в жилом комплексе "Матрешки" продаются с готовым ремонтом!

Чем можно воспользоваться, приобретая здесь квартиру:

– бесплатное одобрение ипотеки (работаем практически со всеми банками);

– бесплатное юридическое сопровождение;

– гибкая система скидок.

В июле текущего года планируется старт продаж квартир еще в одном новом доме по адресу ул. Балтийская, 93!

По всем вопросам приобретения квартир в ЖК "Матрешки" вы можете обратиться в офис VS-Недвижимость – единственного официального представителя ООО ИСК "ВИРА-Строй" в г. Барнауле.

ЖК "Матрешки" – застройщик ООО ИСК "ВИРА-Строй". Проектная декларация на сайте  http://matreshki-barnayl.ru

Офис продаж VS-Недвижимость:
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75 Б, 3 этаж
тел. (3852) 22-39-19
Режим работы: пн – пт, 09.00-18.00
сб-вс: выходной
Дополнительный офис продаж VS-Недвижимость:
г. Барнаул, ул. Балтийская, 95
тел. (3852) 22-39-19, экскурсии — 8-905-927-31-13
Пн, вт, чт, пт: 09.00 — 19.00;
Ср: 10 – 18.00
Сб: 10.00 — 14.00
Воскресенье – выходной

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.06.2019 09:31
- гость -

Да, Вира оказалось очень приятной компанией. В 2017г выбирал между ними и Династией Девелопмент. Купил квартиру у вторых, уже больше года не могу дождаться сдачи квартиры в обещанный срок. Было май 2018. И до сих пор края не видать. Хотел перепродать, они шантажируют, чтобы допсоглашение подписать сначала, что не будет никто иметь к ним претензий по срокам сдачи. Покупателя это отпугнуло, не продал. Собрались просто выдавать ключи от квартир, хотя он ещё не скоро будет введён в эксплуатацию. Снова шантажируют, говорят, что дадут только тем, кто подпишет тоже соглашение. Очень жаль, что не выбрал Виру в своё время. Так ещё ремонт делать придётся. И не пускают делать, пока просьбы их шантажа не удовлетворишь. Говорили весной подпишите, и 1 июля всё хорошо будет. Ближе к делу опять замялись про 1 июля.

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